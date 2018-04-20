Крупный пожар в Кишиневе: огнем охвачены сразу два здания

Кишиневе сразу два здания охвачены огнем, сообщает «МИР 24». Горит торговый центр и здание одного из институтов на северо-западе города.

Жители молдавской столицы разместили первые кадры в интернете. Черные клубы дыма видны даже на окраине города. По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен хлопок, похожий на взрыв.

«Сейчас пожарные ликвидируют два крупных возгорания. Сначала загорелось здание института микробиологии, которое относится к Академии наук Молдовы . Огонь распространился по крыше учреждения. Как сообщают в прессе, несколько лет назад ее отремонтировали. Сейчас ставится вопрос о том, насколько безопасными были эти материалы. Из здания института микробиологии вовремя эвакуировали всех сотрудников. На данный момент можно говорить о том, что жертв нет. Еще один пожар вспыхнул в торговом центре, который находится в сердце Кишинева. Огонь распространился на несколько этажей. О жертвах пока ничего не сообщается. Однако известно, что несколько лет назад торговый центр уже горел», — рассказала главный редактор национального представительства МТРК «МИР» в Молдове Ирина Пивоварова

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