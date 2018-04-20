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В Кишиневе загорелся торговый центр
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В Кишиневе загорелся торговый центр 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Fotolia / Wellphoto
Пожарные эвакуировали посетителей торгово-офисного центра Lunedor в Кишиневе, данных о пострадавших нет, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдавии Лилиана Пушкашу.
"На месте работают четыре пожарных расчета и спасателей. Горят облицовка фасада и крыша здания", — сказала Пушкашу.
По ее словам, огнем охвачена левая часть здания. Всех сотрудников и посетителей торгово-офисного центра эвакуировали.
Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на соседних улицах.
В этом здании в январе 2016 года также произошел пожар, тогда сгорели внешняя обшивка здания и 70 квадратных метров крыши. Причиной возгорания стало нарушение норм противопожарной безопасности на кухне закусочной, расположенной на первом этаже.
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