В Кишиневе загорелся торговый центр

"На месте работают четыре пожарных расчета и спасателей. Горят облицовка фасада и крыша здания", — сказала Пушкашу.

По ее словам, огнем охвачена левая часть здания. Всех сотрудников и посетителей торгово-офисного центра эвакуировали.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли движение на соседних улицах.

В этом здании в январе 2016 года также произошел пожар, тогда сгорели внешняя обшивка здания и 70 квадратных метров крыши. Причиной возгорания стало нарушение норм противопожарной безопасности на кухне закусочной, расположенной на первом этаже.