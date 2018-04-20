Курянин изобрёл комплекс, прогнозирующий пожар за 7 минут до его начала

Разработку уже опробовали в школах, перинатальном центре и региональном управлении МЧС

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского института ЮЗГУ Сергей Фролов представил свой проект «NetFire» в рамках проекта StartupTour и стал претендентом на звание резидента Сколково.

Идея создания проекта возникла у Сергея в 2012 году, в процессе работы над кандидатской диссертацией. Уже тогда аспиранта интересовали противопожарные системы, и он задался вопросом, почему они срабатывают тогда, когда пожар уже начался. В научной работе Сергей поставил перед собой задачу разработать уникальный комплекс, который мог бы предупредить людей о возможной опасности заранее. Вместе с наставником, профессором Александром Бурмакой, Сергею удалось сделать научную фантастику реальностью.

Нет дыма без углекислого газа

Комплекс «NetFire» внешне напоминает обычный пожарный шкаф для огнетушителей. Однако вместо стандартных баллонов в нём умная «начинка», которая обладает буквально сверхспособностями — предсказывает пожар до его возникновения. В основе работы комплекса датчики, данные с которых постоянно анализируются.

— Снимаются показания с датчиков электроповодки: её состояние, температура тока, а также состояние окружающей среды, — пояснил кандидат технических наук Сергей Фролов. — Мы уловили закономерность между углекислым газом и угарным газом. При тлении, к примеру, пластика, возникает выброс угарного газа. Перед этим содержание углекислого газа резко повышается, а после падает. Такой скачок уже даст сигнал системе и сработает тревога. По расчётам, это должно произойти примерно за 7 минут до самого пожара.

По словам Сергея такой чуткий аппаратно-программный комплекс актуален для таких помещений как дискотеки, промышленные помещения, которые уже задымлены. Ещё один плюс разработки в том, что она полностью автоматизирована и исключает человеческий фактор. При возникновении угрозы сигнал о ЧП поступит диспетчеру, и даже если тот не примет никаких решений, комплекс принимает решение за него: самостоятельно отключает линию электропередач и передаёт сигнал на номер 112.

— Также мы предполагаем, что это изделие можно применять в частной жилой застройке, как элемент системы «Умный дом», — продолжил учёный, — Внедрив эту систему, можно будет не только контролировать пожары, но и автоматизировать электропроводку, управлять электроприборами со смартфона, например, проверять, выключил ли человек утюг или регулировать энергопотребление.

Ориентировочно, стоимость комплекса составит около 35 тысяч рублей. В серийное производство его могут запустить после сертификации. Практическое использование системы не только поможет сократить количество пострадавших на пожарах, но и уменьшить материальный ущерб от возгораний, уверен Сергей. По данным исследований в рамках федеральной целевой программы «Пожарная безопасность РФ на период до 2010 года», один квадратный метр пожара в офисе в минуту стоит 300 рублей. Если площадь помещения составляет 100 кв. м и пожар будет длиться три минуты, ущерб составит уже около миллиона.

К слову, по данным регионального управления МЧС, в нашем регионе только за 2017 год произошло 592 пожара, в которых 66 человек погибли и 33 получили травмы. Сумма ущерба от возгораний исчисляется в десятках миллионов рублей.

Проверено спасателями

Сергей уже получил патент на своё изобретение, аналогов которому нет ни на отечественном, ни на зарубежном рынке. Комплекс проходил проверку в городских школах и перинатальном центре. Тестировали оборудование и в региональном управлении МЧС. Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях дали заключение о том, что система действительно работает.

— Комплекс имеет модульную структуру и его можно интегрировать в уже существующие противопожарные системы, то есть для того, чтобы его установить не нужно будет кардинально всё переделывать, — добавил Сергей.

Сама система за годы разработки претерпевала изменения. Изначально она называлась «Аппартно-програмный комплекс управлениясостоянием пожаробезопасности „Контроль -1“ и не обладала тем же функционалом что и сейчас. Обновлённую версию Сергей Фролов решил представить жюри проекта OpenInnovationsStartupTour, который организован инновационным центром Сколково

Курска, Брянска, Межрегиональный этап проходил в Белгородском государственном технологическом университете им. В. Г. Шухова, где собрались более 500 инноваторов, молодых учёных из Москвы Белгорода , Воронежа. Конкурсанты представили свои инновационные проекты в сфере индустрии и машиностроения, биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве, информационных технологий. Проект Сергея Фролова получил высокую оценку экспертов. Курянина пригласили для участия в майской выставке инновационных проектов StartupBazaar, которая состоится в рамках StartupVillage, самой масштабной стартап-конференции в России и странах СНГ для технологических предпринимателей.

Сергей надеется, что это поможет ему приступить к производству комплексов как можно скорее.

StartupTour — cамый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов. В этом году организаторам поступило около 13 тысяч заявок на участие. Победители стартап-тура пройдут в полуфинал StartupVilage и поборются за главный приз в 5 млн рублей от фонда „Сколково“ или получат 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям

Кристина Леонова