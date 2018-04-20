Прокуроры направили иски о закрытии ряда ТЦ на Урале из-за нарушений пожарной безопасности

ЕКАТЕРИНБУРГ , 20 апреля. / ТАСС /. Прокуроры обратились с исками в суды о временном прекращении работы ряда торговых центров в Уральском федеральном округе (УрФО) из-за массовых нарушений противопожарной безопасности. В частности, в Екатеринбурге прокуратура потребовала закрыть три крупных торговых центра, сообщил в пятницу журналистам начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев.

"Прокурор Екатеринбурга направила иск в суд о временном приостановлении деятельности ТЦ «Пассаж», где расположен билетный центр ФИФА (международной федерации футбола — прим. ТАСС) до устранения всех нарушений. В ходе проверки были вывалены множественные нарушения правил пожарной безопасности: на путях эвакуации стояло оборудование, которого быть не должно, были заблокированы двери, была создана угроза для жизни. Также прокурор города направила иски о временном приостановлении деятельности ТРЦ «Алатырь» и «Гринвич», — сказал он.

Ханты-Мансийском автономном округе суд уже удовлетворил несколько исков прокуратуры. В Нижневартовске были закрыты два торговых центра: «Вегас» и «Премьер». В частности, в последнем все помещения третьего этажа здания не были оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, двери эвакуационных выходов не открывались изнутри без ключа, отметили в пресс-службе окружной прокуратуры. Результаты проверок в округе будут известны 23 апреля.

Тюменской области обошлось без закрытия торговых центров. По данным прокуратуры области, за необеспечение требований пожарной безопасности в Тюмени управляющая организация ТРЦ «Колумб», площадь которого составляет более 41 тыс. квадратных метров, оштрафована на 175 тыс. рублей. Кроме того, на 160 тыс. рублей оштрафована фирма «Эврика» за нарушения пожарной безопасности в детском центре «Остров Сокровищ» в ТЦ «Для Вас» в Тюмени.