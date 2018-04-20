Палы травы не прекращаются

Во Владимире за 10 дней зафиксировали 13 случаев несанкционированного пала травы на территории города, об этом заявил первый заместитель главы городской администрации Владимир Гарёв

Отметим, что с 16 апреля по 14 октября на территории Владимирской области установлен пожароопасный сезон. В данный период вводится ряд ограничений: на запрет разведения костров, сжигание мусора и отходов, а также проведение сельхоз палов. Тем не менее количество палов в регионе только растёт.

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«Первый случай пала травы был зафиксирован в Коврове 9 числа и вот с 9 апреля на территории региона зарегистрировано 56 случаев загорания сухой травянистой растительности, площадь огня составила более 85 тысяч квадратных метров», — отметил Павел Васин, замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС

Спасатели отмечают, что на все палы им приходится выезжать, а это — людские ресурсы, горюче-смазочные материалы и другое. Получается, что одна непотушенная спичка или сигарета наносит катастрофический урон.

Рассказали в МЧС и о ряде «значимых случаев», где сжигание веток на участке обернулось катастрофой. В Лиховицах (Суздальский район) огонь из костра перекинулся на три сарая. Постройки спасти не удалось. В выходные москвич в деревне Прогудино также решил спалить мусор на участке и не досмотрел за костром. В итоге сжёг не только свой, но и соседский дом. По этим случаям проводятся проверки. Если ущерб составит более 250 тысяч рублей, то виновникам грозить даже уголовная ответственность.

К слову, за несанкционированное разведение костра виновникам грозит штраф в три тысячи рублей, юрлиц штрафуют на 200 тысяч. Но, видимо, политика штрафов не приносит должных результатов. Иного мнения придерживаются в МЧС.

Нововведение этого года — ответственность за пал несёт не только виновник, но и владелец земельного участка, где случился пожар. Согласно новым правилам собственник земли должен производить покос травы, очистку и уборку участка от мусора.

Что касается пожаров во Владимире, то их количество, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось. Также на спад идёт и количество погибших в огне. Чиновники считают, что это происходит благодаря своевременной профилактической работе с населением города.

Со злоумышленниками-поджигателями тоже борются. В пример привели недавний случай, когда представитель районной администрации задержал мужчину в районе торгового центра «Меридиан», который оплавлял кабель и, как утверждал задержанный, не уследил за костром. В итоге случился очередной травяной пожар.

Чтобы снизить количество происшествий, в городе приняты дополнительные меры безопасности. «Мы организовываем патрульные группы по городу. На дежурство ежедневно выходят до 15 таких групп. Они оснащенные и огнетушителями и шанцевым инструментом, чтобы среагировать на ситуацию при малейшем возгорании. Когда горит большая площадь, тогда прибегаем к помощи наших пожарных частей», — рассказал Владимир Гарёв.

Что касается большого пала во Владимире в районе ТЭЦ. То там заметили подозрительного мотоциклиста, догнать которого не удалось. Сейчас ведутся оперативные действия, чтобы опознать гонщика. В мэрии не исключают того, что этот любитель двухколёсного транспорта причастен к происшествию.

Проводить профилактические работы с населением продолжат до конца пожароопасного сезона как спасатели, так и чиновники.