В МЧС рассказали об итогах проверки красноярских торговых центров

МЧС по Красноярскому краю рассказали о первых итогах проверки торгово-развлекательных центров, работающих в регионе. Массовые проверки ТРЦ начались после кемеровской трагедии. За месяц сотрудники краевого МЧС из 1618 мест массового пребывания людей (а это не только ТРЦ, но и детские досуговые центры, спорткомлексы, кинотеатры и т.д.) проверили 865. Проверка показала, что в пятой части из них нарушаются требования противопожарной безопасности, а на каждом десятом объекте допущены грубые нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей.

В числе самых распространенных нарушений — неисправность или отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, эксплуатация объектов защиты без соответствующего разрешения, рассказал начальник регионального МЧС Евгений Вершинин

Напомним, на этой неделе в МЧС России Красноярский край назвали одним из регионов, где больше всего незаконно работающих торговых центров.

Фото: пресс-служба МЧС по краю