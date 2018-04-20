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В МЧС рассказали об итогах проверки красноярских торговых центров
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В МЧС рассказали об итогах проверки красноярских торговых центров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В МЧС по Красноярскому краю рассказали о первых итогах проверки торгово-развлекательных центров, работающих в регионе. Массовые проверки ТРЦ начались после кемеровской трагедии. За месяц сотрудники краевого МЧС из 1618 мест массового пребывания людей (а это не только ТРЦ, но и детские досуговые центры, спорткомлексы, кинотеатры и т.д.) проверили 865. Проверка показала, что в пятой части из них нарушаются требования противопожарной безопасности, а на каждом десятом объекте допущены грубые нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей.
В числе самых распространенных нарушений — неисправность или отсутствие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, эксплуатация объектов защиты без соответствующего разрешения, рассказал начальник регионального МЧС Евгений Вершинин.
Напомним, на этой неделе в МЧС России Красноярский край назвали одним из регионов, где больше всего незаконно работающих торговых центров.
Фото: пресс-служба МЧС по краю
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