Замглавреда «России сегодня» назвала трендом публикации фейков ради трафика

КРАСНОДАР , 19 апр — РИА Новости . Распространение фейковой информации журналистами стало одним из трендов СМИ, который требует пристального внимания, заявила медиапродюсер и медиаэксперт, заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева , выступая на XII Международном саммите независимых региональных издателей, открытие которого состоялось в четверг в Краснодаре.

"На мой взгляд, сегодня тема номер один — фейк-ньюс. История с Кемерово была точкой отрезвления", — отметила Лосева.

"Этот человек ничего не писал, он просто сделал звонки людям, которые затем стали источниками. Он позвонил в морги и сказал: «Мы привезем „триста двухсотых“. И дальше вся эта история с социальными сетями и в большей части с мессенджерами… Затем наша с вами аудитория, не воспитанная в плане „информационной гигиены“, стала дистрибьютором фейковой информации», — пояснила эксперт.

По ее словам, «самая большая беда в ситуации с фейк-ньюс — то, что медиа в погоне за трафиком в страхе упустить свой кусок резонанса становятся как распространителем фейковой информации и интерпретаторами, так и „неопровержителями“.

»Если мы с вами статистически проанализируем объем тех региональных и федеральных СМИ, которые в той или иной фейковой волне новость записали, подхватили, не проверили, и кто потом опроверг — мы увидим, что соотношение просто постыдное", — заявила Лосева. По ее данным, лишь 5-10% СМИ опровергают выпущенные на своих страницах новости, которые, как выяснилось впоследствии, оказались фейковыми. По мнению спикера, если СМИ «десять раз» проспекулировали на подобных новостях, то в одиннадцатый раз эти издания потеряют своего читателя.

"Опровергнуть необходимо… Если вы утверждаете, что есть 300 семей, которые потеряли родных в пожаре, и власти об этом молчат — сделайте быстрое журналистское расследование… И даже если вы скажете, что «нашему журналисту не удалось за два часа на площади найти ни одной семьи, чей родственник пропал в пожаре и при этом его нет в списках», это уже будет журналистикой и будет выполнять вашу миссию. А все остальное будет спекуляцией", — заключила спикер.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.