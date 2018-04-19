В «Белке» устроили учебный пожар 

19 апреля в загородному калужском детском оздоровительном лагере «Белка» прошли масштабные учения, в ходе которых отрабатывались действия экстренных служб по тушению пожара и эвакуации детей. «Белка» работает круглогодично. В тот момент, когда ее «подожгли», в лагере находилось около 60 детей. Первым делом участники учений отключили им свет и газ. Затем началась эвакуация. Школьников рассадили по автобусам и отправили на эвакопункт — в одну из калужских школ. Как сообщили в пресс-службе городской управы Калуги, пожарные тушили огонь слаженно и быстро. В это время трактор вспахивал землю, отсекая огонь от лагеря. Фото пресс-службы городской управы Калуги «Такие учения мы проводим впервые. Скоро летние каникулы, поэтому они очень актуальны. Результатом работы служб очень довольны. В случае чрезвычайных ситуаций на них можно будет положиться», — подвела итог учений начальник отдела защиты населения Наталья Егорова.