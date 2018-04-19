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Дом был жилым: три семьи потеряли всё в страшном пожаре в Ярославле
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Дом был жилым: три семьи потеряли всё в страшном пожаре в Ярославле 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Последствия сильнейшего пожара на улице 1-й Приволжской во Фрунзенском районе Ярославля оказались тяжёлыми сразу для трёх семей, которые жили в одном из домов. Накануне сообщалось, что здания расселены, но это не так — десять человек остались без крыши над головой и просят помочь им с самым необходимым: одеждой, обувью и постельными принадлежностями.
— В доме жили три семьи: трое человек, двое и пятеро. Не выезжали, потому что ждали, когда дадут новое жилье, — рассказала жительница сгоревшего дома Наталья Крюкова. — Я там жила с мамой, папой, младшим братом и трёхлетним ребёнком. Нам было некуда уезжать — нашу новую квартиру ещё не достроили.
Пожар произошел вечером 17 апреля. Деревянный дом вспыхнул, как спичка, огонь перекинулся на соседние здания и постройки. Чёрный столб дыма от пожара был виден из центра города.
— Я была в это время на работе, — рассказала Наталья, — Дома в тот момент находился только папа. Он успел выкинуть из окна на втором этаже кошку, собаку и выпрыгнул сам. Все приземлились удачно.
От огня пострадала только одна кошка Натальи. Ярославцы помогли девушке собрать деньги на то, чтобы отвести животное с обгоревшей мордочкой к ветеринару.
За временным приютом семья сейчас обратилась к родственникам.
— Пока не понятно, где мы будем жить, но родственники на улице не оставят, — говорит Наталья.
Пожар во Фрунзенском районе начался около 17 часов. Несколько часов его тушили 15 пожарных машин.
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