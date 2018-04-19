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На одной из улиц Волгограда обрушились перекрытия аварийного общежития
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На одной из улиц Волгограда обрушились перекрытия аварийного общежития 

Rambler News Service 41 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
В аварийном здании №20 на улице Жолудева в Тракторозаводском районе Волгограда произошло частичное обрушение перекрытий. После этого расселенное общежитие полностью лишилось торцевой стены, сообщили в мэрии города.
В мэрии добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, и что угрозы для окружающих строений также нет.
Общежитие на улице Жолудева уже давно расселено. В настоящее время помещения в нем никто официально не занимает — все семьи, проживавшие в здании по договорам соцнайма, были переселены в другие дома несколько лет назад.
Хотя, как отмечет издание «НовостиВолгограда.ру», полуразрушенное строение пользуется популярностью у так называемых сталкеров, то есть любителей прогулок по городским развалинам.
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