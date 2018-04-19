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Сгорело всё: после пожара на 1-й Приволжской мама с ребёнком остались без дома и вещей
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Сгорело всё: после пожара на 1-й Приволжской мама с ребёнком остались без дома и вещей 

76.ru 56 минут назад
Фото: 76.ru
В сильном пожаре на улице 1-й Приволжской во Фрунзенском районе в квартире женщины сгорело всё имущество.
— Ребят, у нас сгорела все мебель, вещи — вообще всё. Будем рады любой помощи! — написала Наталья Крюкова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На первое время женщине необходимы женская и мужская одежда, обувь, посуда, постельные принадлежности, мебель. Кроме этого, при пожаре пострадала кошка, её необходимо отвезти к ветеринару.
Пострадавшей в пожаре кошке необходима помощь ветеринара
— Сейчас очень нуждаемся в женской одежде размера 44—50, одежде на подростка 44 размера на рост 176 сантиметров и обуви 43 размера, посуде, постельном белье и любой мебели, — рассказала Наталья.
Связаться с Натальей, чтобы оказать помощь, можно по телефону: 8 905 634-29-29.
В квартире сгорели все вещи
Пожар во Фрунзенском районе начался вечером 17 апреля, тушили вспыхнувшие деревянные дома 15 пожарных машин. Оказалось, что бараки были расселены только по документам, на самом деле там жили люди. Когда начался пожар, в одном из домов находились мужчина и его беременная дочь. Отец схватил девушку и вывел из здания.
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