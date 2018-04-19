«Вы бы слышали их сирену»: три сотни человек эвакуированы из бизнес-центра «Хилтона»

Сегодня, 19 апреля, бизнес-центр Double Hill при отеле Hilton эвакуировали по тревоге. Пожарная сирена зазвучала ровно в 10:00, сама эвакуация длилась 15 минут. «Вы бы слышали их пожарную сирену, кровь из ушей!» — сообщил корреспонденту НГС очевидец Роман Родников. Сотрудник бизнес-центра Алексей Карнаухов сообщил, что всего было эвакуировано около 300 человек. Людей выводили через пожарные выходы к театру «Глобус». Сейчас их уже пускают обратно. В администрации Double Tree подчеркнули, что эвакуация была запланирована с сентября 2017 года. Администратор отеля Double Tree by Hilton сообщил корреспонденту НГС, что гостиницу не эвакуировали. Учебные эвакуации проводятся в Новосибирске часто: 7 апреля из торгового центра «Эдем» в новосибирском Академгородке эвакуировали посетителей и выключили свет.