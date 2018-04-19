В Сочи сгорел построенный более века назад дом лейб-хирурга Павлова

"Горел старинный двухэтажный дом. Погибших и пострадавших нет", — сказал Супрун.

По его словам, пожар произошел 18 апреля в 17:38 мск. «Пожаром уничтожена квартира №7, расположенная на втором этаже, и рядом стоящие деревянные хозпостройки», — отметил собеседник.

Как рассказали ТАСС в музее истории города-курорта Сочи, этот двухэтажный дом с пристроенной видовой башней, построенный в 1907 году принадлежал лейб-хирургу Евгению Павлову, немало сделавшего для становления курорта. Он построил в Сочи метеостанцию, организовал врачебный прием, в первой декаде ХIX века — борьбу с эпидемией сыпного тифа.