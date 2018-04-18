В Екатеринбурге загорелся «Пентагон» на Мамина-Сибиряка

Сегодня вечером сотрудники МЧС тушили пожар в здании Дома промышленности и торговли на Мамина-Сибиряка, 145, которое больше известно как «Пентагон» . Пожар произошел на 6 этаже, по словам очевидцев, в помещении в это время никого не было.

Горел один из кабинетов в помещении, которое занимает Пенсионный фонд. Пожар распространился на площади 15 квадратных метров.

По словам очевидцев, пожар изначально стали тушить снаружи, с помощью автолестницы, а позже проникли в помещение изнутри.

— Я работаю в здании напротив, — рассказал читатель E1.RU. — Пожар был не очень большой, но думаю, последствий больше от пролива водой — пожарные залили 4 этажа.

В МЧС сообщили, что тушением пожара занимались 12 пожарных на 3 машинах.