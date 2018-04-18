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В Екатеринбурге загорелся «Пентагон» на Мамина-Сибиряка
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В Екатеринбурге загорелся «Пентагон» на Мамина-Сибиряка 

e1.ru 29 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером сотрудники МЧС тушили пожар в здании Дома промышленности и торговли на Мамина-Сибиряка, 145, которое больше известно как «Пентагон». Пожар произошел на 6 этаже, по словам очевидцев, в помещении в это время никого не было.
Горел один из кабинетов в помещении, которое занимает Пенсионный фонд. Пожар распространился на площади 15 квадратных метров.
По словам очевидцев, пожар изначально стали тушить снаружи, с помощью автолестницы, а позже проникли в помещение изнутри.
— Я работаю в здании напротив, — рассказал читатель E1.RU. — Пожар был не очень большой, но думаю, последствий больше от пролива водой — пожарные залили 4 этажа.
В МЧС сообщили, что тушением пожара занимались 12 пожарных на 3 машинах.
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