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Шесть тысяч волонтёров могут оказать помощь пострадавшим
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Шесть тысяч волонтёров могут оказать помощь пострадавшим 

Префектура САО города Москвы 44 минуты назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Московские спасатели обучают добровольцев центра «Мосволонтер» правилам пожарной безопасности и оказанию помощи в мегаполисе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В течение трех месяцев Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы обучил более шести тысяч добровольцев. С молодежью работали пятнадцать московских пожарных и спасателей. За двадцать пять занятий сотрудники Пожарно-спасательного центра и Департамента ГОЧСиПБ рассказали добровольцам о том, как действовать при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей, как не растеряться и оказать первую помощь пострадавшему, как использовать средства пожаротушения и правильно действовать в экстремальной ситуации.
Особое внимание спасатели уделили психологической подготовке волонтеров, выработке у них профессионально важных качеств и умения работать с большим количеством людей.
Заключительное занятие с добровольцами пройдет 24 апреля в 207-м пожарно-спасательном отряде, дислоцирующемся в «Москва-Сити». В нем примут участие управленческий состав городских волонтеров. Под руководством опытных спасателей лидеры городских добровольцев отработают порядок оказания первой помощи, получат практические навыки проведения сердечно-легочной реанимации и применения средств пожаротушения.
Волонтёрская помощь особенно нужна в период подготовки и проведения «Чемпионата Мира по футболу 2018».
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