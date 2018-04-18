Более 700 торговых центров Подмосковья эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности

«Проверку торгово-развлекательных центров и мест с массовым пребыванием людей мы начали 28 марта. На текущий момент мы проверили 741 торгово-развлекательный центр и 362 иных объекта с массовым пребыванием людей. По итогам проверок выяснилось, что 723 торговых центра эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности», — сказал В. Сергеев.

По его словам, основные нарушения касаются отсутствия системы автоматической пожарной сигнализации (система оповещения при пожаре).

«Многие торговые центры эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности в части эвакуационных выходов из здания», — дополнил он.