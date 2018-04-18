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Более 700 торговых центров Подмосковья эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности
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Более 700 торговых центров Подмосковья эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом в ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Виктор Сергеев.
«Проверку торгово-развлекательных центров и мест с массовым пребыванием людей мы начали 28 марта. На текущий момент мы проверили 741 торгово-развлекательный центр и 362 иных объекта с массовым пребыванием людей. По итогам проверок выяснилось, что 723 торговых центра эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности», — сказал В. Сергеев.
По его словам, основные нарушения касаются отсутствия системы автоматической пожарной сигнализации (система оповещения при пожаре).
«Многие торговые центры эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности в части эвакуационных выходов из здания», — дополнил он.
Проверки торгово-развлекательных центров в Московской области и в ряде регионов начались после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта 2018 г. В результате случившегося, по официальным данным, погибли 64 человека.
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