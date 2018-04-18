Льдина с рыбаками откололась на озере в Навашино

17 апреля в 13.01 поступил звонок в Единую диспетчерскую службу (112) от жителя Владимерской области. Мужчина просил снять его и товарищей со льдины на озере Зеленок в городе Навашино

Пожарные кинули горе-рыбаку веревку, чтобы он обвязался и дополз до трехколенной лестницы, которую положили через промоину. Мужчину вытянули на берег, он даже не промок, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как рассказали сами рыбаки, утром на озере была лишь небольшая промоина, которую можно было переступить, за день она увеличилась, и вернуться на берег стало проблематично.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области в очередной раз настоятельно рекомендует рыбакам закончить сезон подледного лова и не подвергать свои жизни смертельной опасности!

Ранее наши журналисты побывали в рейде вместе с МЧС и узнали, зачем рыбаки рискуют жизнью.