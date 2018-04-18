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Льдина с рыбаками откололась на озере в Навашино
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Льдина с рыбаками откололась на озере в Навашино 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
17 апреля в 13.01 поступил звонок в Единую диспетчерскую службу (112) от жителя Владимерской области. Мужчина просил снять его и товарищей со льдины на озере Зеленок в городе Навашино.
Через 3 минуты после сообщения на место происшествия прибыли сотрудники 17-й пожарно-спасательной части: заместитель начальника части Валерий Мишин и пожарные Александр Постнов, Сергей Шиков и Валерий Чухнин, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. К этому моменту звонивший 39-летний мужчина до приезда пожарных смог перепрыгнуть промоину и выбраться на берег. А вот его 63-летнего товарища охватила паника, и он не мог сдвинуться с места.
Пожарные кинули горе-рыбаку веревку, чтобы он обвязался и дополз до трехколенной лестницы, которую положили через промоину. Мужчину вытянули на берег, он даже не промок, медицинская помощь ему не потребовалась.
Как рассказали сами рыбаки, утром на озере была лишь небольшая промоина, которую можно было переступить, за день она увеличилась, и вернуться на берег стало проблематично.
Главное управление МЧС России по Нижегородской области в очередной раз настоятельно рекомендует рыбакам закончить сезон подледного лова и не подвергать свои жизни смертельной опасности!
Ранее наши журналисты побывали в рейде вместе с МЧС и узнали, зачем рыбаки рискуют жизнью.
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