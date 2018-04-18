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В Геленджике снесли трехэтажный самострой
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В Геленджике снесли трехэтажный самострой 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В Геленджике снесли трехэтажный самострой, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.
Здание площадью более 1000 квадратных метров возвел местный житель на земельной участке, принадлежащем агрофирме. Документов, необходимых для строительства, у владельца не было.
Взыскателем в рамках исполнительного производства выступила администрация города-курорта.
Хозяин самостроя снес здание за свой счет. В настоящий момент работы завершены, земельный участок полностью освобожден от строительного мусора.
Исполнительное производство окончено.
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