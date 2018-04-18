В Геленджике снесли трехэтажный самострой

Здание площадью более 1000 квадратных метров возвел местный житель на земельной участке, принадлежащем агрофирме. Документов, необходимых для строительства, у владельца не было.

Взыскателем в рамках исполнительного производства выступила администрация города-курорта.

Хозяин самостроя снес здание за свой счет. В настоящий момент работы завершены, земельный участок полностью освобожден от строительного мусора.

Исполнительное производство окончено.