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Приамурье продолжает гореть
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Приамурье продолжает гореть 

Вести.Ru
Фото: РИА Новости
Площадь природных пожаров в России за сутки увеличилась на 20 тысяч гектаров. Основная их часть приходится на Амурскую область. Там действует режим ЧС. Огнем охвачено более 60-ти тысяч гектаров. Еще более полутора тысяч горят в Приамурье.
В борьбе с огнем задействованы десятки пожарных подразделений, сотни единиц техники, сообщает телеканал "Россия 24". В том числе и военные вертолеты.
В целом по стране за прошедшие выходные удалось ликвидировать более сотни природных возгораний на площади в 66 тысяч гектаров. Как сообщает Авиалесоохрана, причина всех пожаров — человеческий фактор.
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