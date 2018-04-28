Более 40 лесных пожаров действуют в Приморье

Специалисты за сутки потушили в Приморье 22 лесных пожара, сейчас в крае действуют 43 очага возгорания на площади около 1,5 тыс. гектаров. Об этом сообщает в субботу пресс-служба краевой администрации.

"Продолжается тушение 43 природных пожаров в 14 муниципалитетах, 11 пожаров локализованы на площади около 1,5 тысячи гектаров", — говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки пожары потушили на площади почти в 1 тыс. гектаров в Анучинском, Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Партизанском, Пожарском, Спасском, Черниговском, Чугуевском районах, а также в Артемовском, Уссурийском, Лесозаводском городских округах. Кроме того, в течение суток пожарные подразделения выезжали на тушение палов 363 раза.

Сейчас природные пожары в крае тушат почти 500 человек, задействовано более 100 единиц техники, в том числе бульдозеры, четыре трактора и вездеходы. Авиация приморской лесоохраны и МЧС России тушила огонь и вела патрулирование в пожароопасных районах. За прошедшие сутки вертолет Ми-8 сбросил около 40 тонн воды на горящие леса. На субботу запланирована работа трех вертолетов и самолета Ан-2, отмечается в сообщении.

Ранее Сибирский региональный центр МЧС России сообщил, что на дежурство в Приморье направлен самолет-амфибия Бе-200. В пресс-службе краевого главка ведомства ТАСС сообщили, что пока самолет не прибыл в регион.

По данным на утро пятницы, в Приморье действовало 20 лесных пожаров, 12 из них было локализовано на площади почти 1,4 тыс. гектаров.