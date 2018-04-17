В ВДПО назвали правильными действия пожарного Генина в «Зимней вишне»

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Звено газодымозащитной службы под руководством начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина , обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», пыталось спасти как можно больше людей и направлялось по кратчайшему пути к помещениям кинозалов на четвертом этаже. Об этом рассказал председатель центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) — руководитель центрального аппарата ВДПО Владимир Кудрявцев на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"Он (Генин) в сопровождении охранника ТЦ зашел по лестнице, которая, согласно плану четвертого этажа здания, расположена ближе всего к помещениям кинотеатра. Однако пожарные наткнулись на бронированную закрытую дверь, вскрыть которую не смогли", — сказал Кудрявцев.

По его словам, все двери на этой лестнице были бронированными и заблокированными. «Они приняли решение спуститься вниз на первый этаж, прошли по этому же коридору к второй эвакуационной лестнице, которая также выводила в направлении кинотеатра», — пояснил Кудрявцев. Попав на четвертый этаж, звено Генина оказалось в проходе при практически нулевой уже видимости.

"Они направились вперед по проходу в сторону эскалаторов и наткнулись там на мужчину, подававшего признаки жизни. Пожарные вытащили его на руках и передали врачам скорой помощи", — рассказал представитель ВДПО. По его словам, решение спасти найденного человека было единственным правильным в той ситуации. «Любой из наших офицеров на его месте поступил бы аналогичным образом», — сказал Кудрявцев.

Он подчеркнул, что воздуха в кислородном баллоне у пожарных хватает всего на 30 минут работы, поэтому им пришлось менять баллоны, что заняло время. «К этому моменту сложилась такая обстановка, что зайти на четвертый этаж уже не представлялось возможным из-за высокой температуры и из-за едких токсичных веществ, которые выделялись в результате горения», — пояснил он, отметив, что, согласно расчетам, огонь распространился по всему четвертому этажу за пять минут, поэтому вероятность обнаружить в залах кинотеатра выживших была минимальна.

Кудрявцев выразил уверенность, что следствие выяснит все причины и обстоятельства возникновения пожара и гибели людей в нем, а виновных привлекут к ответственности.

С риском для жизни

Так, говоря о действиях Сергея Генина, эксперт обратил внимание, что по боевому уставу пожарных он подчиняется исключительно указаниям руководителя тушения пожара, который и определяет место работы. «Действия звена Генина, как и других звеньев, прибывших первыми, были направлены на спасение людей. Многие обыватели говорят о том, что пожарные долго не могли начать тушить пожар. Да, они не тушили пожар в течение часа, так как все силы пожарных в это время были направлены исключительно на поиск и спасение людей», — пояснил Климкин.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Идет расследование нескольких уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе пожарный Сергей Генин, арестованный по обвинению в халатности.