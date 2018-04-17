В Москве наградили уральских полицейских за спасение людей при пожарах

В 2017 году Маханов спас четверых жильцов горевшего дома, а Смакотин — пятерых, в том числе двух детей.

Торжественная церемония прошла 16 апреля в Москве . Награды получили и другие полицейские. Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, шестерым вручили медали «За спасение погибавших», остальным — ведомственные медали «За смелость во имя спасения» и «За доблесть в службе».

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что участкового и таксиста наградили за спасение двухмесячных близнецов в Москве.