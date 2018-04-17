Ещё
В Москве наградили уральских полицейских за спасение людей при пожарах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве наградили уральских полицейских за спасение людей при пожарах 

RT на русском 1 час назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил двух уральских полицейских — Юрия Маханова из Камышлова и Анатолия Смакотина из Тавды, сообщает URA.RU.
В 2017 году Маханов спас четверых жильцов горевшего дома, а Смакотин — пятерых, в том числе двух детей.
Торжественная церемония прошла 16 апреля в Москве. Награды получили и другие полицейские. Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, шестерым вручили медали «За спасение погибавших», остальным — ведомственные медали «За смелость во имя спасения» и «За доблесть в службе».
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что участкового и таксиста наградили за спасение двухмесячных близнецов в Москве.
RT на русском: последние новости
В Подмосковье произошёл пожар на площади 480 квадратных метров Высокопоставленный чиновник может стать фигурантом дела о пожаре в Кемерове В Нальчике пожар на рынке перекинулся на второй павильон
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма164
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой201
Америка решила помешать Трампу112
Племянница Скрипаля внесла ясность по делу в Солсбери23
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту18
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение