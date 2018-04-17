В Самарской области закрыли три торговых центра

«Организовано проведение внеплановых проверок соблюдения требований пожарной безопасности 575 торгово-развлекательных центров, досуговых детских организаций, объектов культуры, спортивных объектов, крупных кинотеатров, культурно-зрелищных учреждений и других объектов с массовым пребыванием людей», — рассказали в региональном управлении МЧС

На 17 апреля проверено 255 объектов. 202 из них — торговые центры. Еще 53 — другие здания с массовым пребыванием людей (досуговые детские организации, объекты культуры, спортивные объекты).

"В ряде ТРК нарушения пожарной безопасности признаны создающими угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в связи с чем прокурорами направлены в суды иски об устранении выявленных нарушений, — пояснила также помощник прокурора Самарской области по связям со СМИ Наталья Цой . — Это самарские ТЦ «Европа», «Захар», «Рента», тольяттинские «Каретный двор», «Кольцо», «Восход», «Водолей», «Заря», «Мадагаскар», «Юность», сызранские «Калабрия», «Москва» и батутный центр Cosmos, а также объект в Большеглушицком районе ИП Герасимова".

По трем искам прокуратуры суды уже вынесли решения. В итоге приостановлена деятельность тольяттинских ТЦ «Каретный двор» и «Кольцо», а также самарской «Ренты».

В пресс-службе облпрокуратуры также пояснили, что основные выявленные при проверках нарушения связаны с неисправным состоянием установок противопожарной защиты, отсутствием систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, размещением на путях эвакуации (в том числе в коридорах) разных материалов или оборудования.

Кроме того, где-то ревизоры недосчитались на путях эвакуации указателей направления движения, обнаружили отсутствие вывода сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. В некоторых зданиях сигнализация оказалась неисправна, а эвакуационные выходы — закрыты.

"Пока проверка не завершена, — говорит Наталья Цой. — В случае выявления нарушений будет решаться вопрос о направлении подобных исков в отношении других объектов. Также по необходимости будут приниматься и другие меры: вноситься представления, возбуждаться дела об административных правонарушениях".

Напомним, проверки по поручению Генпрокуратуры проводят по всей стране после пожара 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Там погибли 64 человека.