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В Самарской области закрыли три торговых центра
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В Самарской области закрыли три торговых центра 

Волга Ньюс 1 час назад
«Организовано проведение внеплановых проверок соблюдения требований пожарной безопасности 575 торгово-развлекательных центров, досуговых детских организаций, объектов культуры, спортивных объектов, крупных кинотеатров, культурно-зрелищных учреждений и других объектов с массовым пребыванием людей», — рассказали в региональном управлении МЧС.
На 17 апреля проверено 255 объектов. 202 из них — торговые центры. Еще 53 — другие здания с массовым пребыванием людей (досуговые детские организации, объекты культуры, спортивные объекты).
"В ряде ТРК нарушения пожарной безопасности признаны создающими угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в связи с чем прокурорами направлены в суды иски об устранении выявленных нарушений, — пояснила также помощник прокурора Самарской области по связям со СМИ Наталья Цой. — Это самарские ТЦ «Европа», «Захар», «Рента», тольяттинские «Каретный двор», «Кольцо», «Восход», «Водолей», «Заря», «Мадагаскар», «Юность», сызранские «Калабрия», «Москва» и батутный центр Cosmos, а также объект в Большеглушицком районе ИП Герасимова".
По трем искам прокуратуры суды уже вынесли решения. В итоге приостановлена деятельность тольяттинских ТЦ «Каретный двор» и «Кольцо», а также самарской «Ренты».
В пресс-службе облпрокуратуры также пояснили, что основные выявленные при проверках нарушения связаны с неисправным состоянием установок противопожарной защиты, отсутствием систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, размещением на путях эвакуации (в том числе в коридорах) разных материалов или оборудования.
Кроме того, где-то ревизоры недосчитались на путях эвакуации указателей направления движения, обнаружили отсутствие вывода сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. В некоторых зданиях сигнализация оказалась неисправна, а эвакуационные выходы — закрыты.
"Пока проверка не завершена, — говорит Наталья Цой. — В случае выявления нарушений будет решаться вопрос о направлении подобных исков в отношении других объектов. Также по необходимости будут приниматься и другие меры: вноситься представления, возбуждаться дела об административных правонарушениях".
Напомним, проверки по поручению Генпрокуратуры проводят по всей стране после пожара 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Там погибли 64 человека.
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