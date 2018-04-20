СК назвал окончательное число погибших при пожаре в «Зимней вишне»

Следователи определили окончательное количество погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» — жертвами трагедии стали 60 человек.

«Следователями получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в кемеровском ТРЦ. Все они идентифицированы. В связи с этим следователями выданы разрешения на захоронение 37-ми погибших», — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета

Ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших.

Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60.