В Тюмени предприниматель изобрел аналог огнетушителя. Устройство само реагирует на пожар и оповещает о нем «выстрелом»

Фото: Орион Тюменский предприниматель Андрей Орлов изобрел универсальный аналог огнетушителя для квартир, офисов и производства «Орион». Об этом сообщает телеканал СургутинформТВ. По словам Орлова, устройство универсально: его можно держать в офисе, квартире и даже в автомобиле. Сейчас бизнесмен строит цех в России , а пока производит аналог огнетушителя на фабрике в Китае «Его можно либо просто бросить в огонь, и не стоять, не тушить. Либо оно сработает само, даже в ваше отсутствие. Второй момент — самый важный. Когда он сработает, будет хлопок в 100-115 децибел. Громкий, как выстрел. И если вы спите, вы проснетесь и вовремя эвакуируетесь», — говорит Николай Ермаков , руководитель проекта по производству пожарного инвентаря. Испытания устройства в здании крупного тюменского предприятия прошли успешно: телеканал сообщает, что оно сработало лучше, чем классический огнетушитель. Начальник отдела логистики Дмитрий Максимов рассказал, что сейчас компания каждую неделю отправляет «от 500 до 600 штук» в разные регионы России. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Бурятский предприниматель, наладивший производство тротуарной плитки из мусора, оказался на грани разорения В России прошли тотальные проверки торговых центров, о начале которых МЧС объявило после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Накануне стало известно, что в ходе проверок к административной ответственности были привлечены 500 компаний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram!