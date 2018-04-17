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В психинтернате в ЕАО нашли нарушения пожарной безопасности
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В психинтернате в ЕАО, где умерли 8 пациентов, нашли нарушения пожарной безопасности 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В хоре проверки в психоневрологическом интернате Биробиджана, где с марта скончались уже восемь пациентов, прокуроры обнаружили нарушения в части соблюдения пожарной безопасности и хранения лекарств. Об этом сообщили представители прокуратуры ЕАО.
Ранее СМИ сообщали, что с марта текущего года в Биробиджанском психоневрологическом интернате скончались восемь пациентов. У семерых подтвердили диагноз "пневмония". Также все они страдали основными тяжелыми заболеваниями, поэтому специалисты не исключают наложения нескольких факторов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В ходе проверки были найдены лекарственные препараты с истекшими сроками годности, препараты хранились с нарушениями, передает РИА Новости.
Также проверка выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.
Прокурор потребовал привлечь виновных к строгой дисциплинарной ответственности. Было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях. В настоящее время проверка в учреждении продолжается.
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