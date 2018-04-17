Автоматизированная информационная система «Оборонлес» Минобороны России встроена в общую систему охраны военных лесов от пожаров

«У нас 39 филиалов, в зоне ответственности которых 62 региона страны, и каждый из них имеет несколько пожарно-химических станций, таким образом, 93 станции следят за лесами площадью 5,2 млн гектаров. Это в пределах 10% от площади лесного фонда страны, но нам хватает, так как зачастую эти леса весьма удалены от городов и труднодоступны. У военных лесников и особенно военных лесных пожарных непростая работа», — заявил Дмитрий Ольховик.

Командный пункт — центральная диспетчерская служба «Оборонлеса» Минобороны России находится в Москве , сейчас она отвечает всем современным техническим и качественным требованиям, предъявляемым к подобным центрам управления.

В диспетчерскую стекается вся информация, агрегируемая АИС «Оборонлес». Круглосуточно диспетчер может посмотреть картинку с любой из видеокамер, установленных в лесных массивах, со всех беспилотников, связаться с любым экипажем, находящимся на патрулировании или тушении.

Также системой «Оборонлес» пользуются правительства более 20 российских регионов, в том числе наиболее горимых, а именно все 12 регионов Сибирского федерального округа, Якутия, а также Крым и Татарстан, Камчатский край, Волгоградская область и другие. Постепенно регионы переходят на нашу систему.

В декабре в Якутии в рамках пилотного проекта начали устанавливать первые камеры видеонаблюдения «Оборонлес». Теперь самый большой регион, остро страдающий от лесных пожаров, будет под пристальным надзором зоркого ока камер. В 2018 году в Якутии планируем продолжить работу по установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе АИС «Оборонлес». Система на данный момент является наиболее информативной, совмещающей все необходимые источники данных: космический мониторинг, камеры видеонаблюдения, беспилотные летательные аппараты, пешее и мобильное патрулирование, данные региональных диспетчерских служб.

В планах увеличение группировки беспилотных летательных аппаратов, так как это расширит зону контроля при патрулировании, позволит принимать более качественные управленческие решения, что в конечном итоге станет дополнительным инструментом в деле охраны и защиты лесов.