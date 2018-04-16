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Сильно коптило: на Поджабном горел мазут
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Сильно коптило: на Поджабном горел мазут 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В понедельник, 16 апреля, на правом берегу Волги на острове Поджабный загорелись остатки мазута в технической яме. Как сообщили 63.ru в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение на пульт единого дежурного поступил в 20:30.
К месту инцидента направились пожарные расчеты Рождествено и дежурная смена Поисково-спасательной службы Самарской области.
— Высокий черный столб дыма, который жители Самары видели над Волгой, объясняется тлением топлива, которое примерно через полчаса закончилось, — уточнили в экстренном ведомстве 63-го региона.
По словам очевидцев, высокий столб дыма возник около 19:30. Они предположили, что огонь возник рядом с селом Рождествено. Но через два часа дыма уже не было видно.
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