Сильно коптило: на Поджабном горел мазут

В понедельник, 16 апреля, на правом берегу Волги на острове Поджабный загорелись остатки мазута в технической яме. Как сообщили 63.ru в ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение на пульт единого дежурного поступил в 20:30.

К месту инцидента направились пожарные расчеты Рождествено и дежурная смена Поисково-спасательной службы Самарской области

— Высокий черный столб дыма, который жители Самары видели над Волгой, объясняется тлением топлива, которое примерно через полчаса закончилось, — уточнили в экстренном ведомстве 63-го региона.

По словам очевидцев, высокий столб дыма возник около 19:30. Они предположили, что огонь возник рядом с селом Рождествено. Но через два часа дыма уже не было видно.