Страшное аудио: обнародована запись звонков людей из «Зимней вишни»

В сеть выложили запись звонков людей, которые оказались во время пожара в «Зимней вишне», с диспетчерами службы «112». Ее опубликовал Mash.

Из разговоров понятно, что одни операторы просто растерялись и не знали, как реагировать. Другие, раздраженные большим наплывом звонков, начали грубить. Все это — на фоне криков испуганных людей и беспомощного детского плача. Многие звонки обрываются.

— Пожалуйста…

— Служба 112.

— Пожалуйста…

— Едут к вам пожарные.

— Мы не можем выйти, почему нас сотрудники оставили?

— Едут к вам пожарные. Ко мне какие претензии?

— Сколько еще будут ехать?..

Оператор: Оператор «112».

Женщина: Мы горим! «Зимняя вишня»…

Оператор: Пожарные подъезжают, есть такие звонки, ожидайте. Пожарные подъезжают.

Женщина: Скажите, горит все здание, или только этаж?

Оператор: На этаже у вас, на четвертом этаже.

Мужчина: Что говорит?

Женщина: Подъезжают только. Давайте быстрее!

Ребенок: Бабушка!

— Оператор 112.

— Девушка, вы знаете, что в «Зимней вишне» пожар? Там люди погибают. Где пожарные вообще?

— Всё знаем, едут, все службы работают.

— Да никто не едет, уже десять минут горим! Уже люди прыгают. Вы не едете, вы что, совсем что ли? Ну, город маленький, что, нельзя приехать?

— Пожарная. Слушаю.

— Скажите, у нас сейчас [пожар] на «Зимней вишне», наверное, в курсе, да?

— Выехали-выехали. Спасибо! Работают пожарные! Скоро подъедут.

— Да подождите, не кладите трубку. Мужик хочет прыгать из окна, сейчас растянули одеяло.

— У нас сюда следуют очень много отделений, они еще не подъехали. Что мне сейчас делать?

— Я понимаю. Нам что делать?

— Говорите, успокаивайте, скажите, что куда следует.

— Он из окна хочет прыгать.

— Вы мне мешаете работать!

— Человек погибает, вы не понимаете?

— Мне нужно отделение еще отсылать. И что?

— Слушайте, ну вы уроды, конечно. До свидания.

Как должны действовать диспетчеры службы «112» в подобной, чрезвычайной ситуации? Этот вопрос Business FM задала председателю исполкома Российского союза спасателей Сергею Щетинину

Сергей Щетинин председатель исполкома Российского союза спасателей «Безусловно, все сотрудники диспетчерской 112 проходят специальную подготовку. С ними проводят занятия и психологи, и специалисты различных областей. Роль диспетчера очень серьезная, очень сложная, его задачи — принять сообщение, правильно зафиксировать и успокоить пострадавшего, и потом передать этот звонок и карточку события в реагирующую службу. Вот, наверное, так. Безусловно, нужно быть очень выдержанным, обладать определенным терпением, психологической подготовкой. Но при таких крупных, массовых, чрезвычайных ситуациях, чисто по-человечески весьма сложно, чрезвычайно сложно работать в такой ситуации, но специалисты стараются и максимально выполняют свою работу».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове стал одним из самых страшных в истории России . В огне погибли 64 человека, многие из них — дети. По информации газеты «Коммерсантъ», о неисправности системы пожарной безопасности в ТРЦ, стало известно еще два года назад. На ее ремонт нужно было 7 млн рублей, но эти деньги собственником выделены не были.