Страшное аудио: обнародована запись звонков людей из «Зимней вишни» 

В сеть выложили запись звонков людей, которые оказались во время пожара в «Зимней вишне», с диспетчерами службы «112». Ее опубликовал Mash.
Из разговоров понятно, что одни операторы просто растерялись и не знали, как реагировать. Другие, раздраженные большим наплывом звонков, начали грубить. Все это — на фоне криков испуганных людей и беспомощного детского плача. Многие звонки обрываются.
— Пожалуйста…
— Служба 112.
— Пожалуйста…
— Едут к вам пожарные.
— Мы не можем выйти, почему нас сотрудники оставили?
— Едут к вам пожарные. Ко мне какие претензии?
— Сколько еще будут ехать?..
Оператор: Оператор «112».
Женщина: Мы горим! «Зимняя вишня»…
Оператор: Пожарные подъезжают, есть такие звонки, ожидайте. Пожарные подъезжают.
Женщина: Скажите, горит все здание, или только этаж?
Оператор: На этаже у вас, на четвертом этаже.
Мужчина: Что говорит?
Женщина: Подъезжают только. Давайте быстрее!
Ребенок: Бабушка!
— Оператор 112.
— Девушка, вы знаете, что в «Зимней вишне» пожар? Там люди погибают. Где пожарные вообще?
— Всё знаем, едут, все службы работают.
— Да никто не едет, уже десять минут горим! Уже люди прыгают. Вы не едете, вы что, совсем что ли? Ну, город маленький, что, нельзя приехать?
— Пожарная. Слушаю.
— Скажите, у нас сейчас [пожар] на «Зимней вишне», наверное, в курсе, да?
— Выехали-выехали. Спасибо! Работают пожарные! Скоро подъедут.
— Да подождите, не кладите трубку. Мужик хочет прыгать из окна, сейчас растянули одеяло.
— У нас сюда следуют очень много отделений, они еще не подъехали. Что мне сейчас делать?
— Я понимаю. Нам что делать?
— Говорите, успокаивайте, скажите, что куда следует.
— Он из окна хочет прыгать.
— Вы мне мешаете работать!
— Человек погибает, вы не понимаете?
— Мне нужно отделение еще отсылать. И что?
— Слушайте, ну вы уроды, конечно. До свидания.
Как должны действовать диспетчеры службы «112» в подобной, чрезвычайной ситуации? Этот вопрос Business FM задала председателю исполкома Российского союза спасателей Сергею Щетинину:
Сергей Щетинин председатель исполкома Российского союза спасателей «Безусловно, все сотрудники диспетчерской 112 проходят специальную подготовку. С ними проводят занятия и психологи, и специалисты различных областей. Роль диспетчера очень серьезная, очень сложная, его задачи — принять сообщение, правильно зафиксировать и успокоить пострадавшего, и потом передать этот звонок и карточку события в реагирующую службу. Вот, наверное, так. Безусловно, нужно быть очень выдержанным, обладать определенным терпением, психологической подготовкой. Но при таких крупных, массовых, чрезвычайных ситуациях, чисто по-человечески весьма сложно, чрезвычайно сложно работать в такой ситуации, но специалисты стараются и максимально выполняют свою работу».
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове стал одним из самых страшных в истории России. В огне погибли 64 человека, многие из них — дети. По информации газеты «Коммерсантъ», о неисправности системы пожарной безопасности в ТРЦ, стало известно еще два года назад. На ее ремонт нужно было 7 млн рублей, но эти деньги собственником выделены не были.
Тем временем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших. Он заявил, что установлены имена высокопоставленных чиновников, которые препятствовали проведению проверки в «Зимней вишне».