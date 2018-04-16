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Ночной пожар в Вологде унес жизнь молодого мужчины
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Ночной пожар в Вологде унес жизнь молодого мужчины 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Жилой дом из газобетонных блоков вспыхнул сегодня в начале четвертого утра на улице Ефимьевская, 10. На место по повышенному номеру выехали 14 человек личного состава на пяти единицах техники. С огнем справились за полчаса, жилье удалось спасти. На пожаре погиб 30-летний вологжанин.
«Площадь пожара составила 108 «квадратов», сгорела кровля, повреждены внутренняя и внешняя отделка дома. Повреждения могли бы быть меньше, если бы возгорание обнаружили раньше. Предположительно, дом начал гореть, когда еще не было трех часов ночи», — пояснил начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Сапожков.
После тушения пожара обнаружили тело мужчины. Предположительно, владелец дома жил один и имел привычку выпивать. В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося. Причина пожара и смерти человека, а также ущерб от возгорания устанавливаются. Известно, что дом электрифицированный, с печным отоплением.
Подобный случай произошел накануне в Бабаевском районе. В деревне Колпино загорелся одноэтажный деревянный каркасный дом, принадлежащий 60-летней женщине. Восемь человек личного состава и три единицы техники ликвидировали загорание за 30 минут к четверти шестого вечера.
Огнем повреждены чердачные помещения и кровля. Предположительно, пожар спровоцировала неисправность печного отопления, ущерб устанавливается. Никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС России.
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