Ночной пожар в Вологде унес жизнь молодого мужчины

Жилой дом из газобетонных блоков вспыхнул сегодня в начале четвертого утра на улице Ефимьевская, 10. На место по повышенному номеру выехали 14 человек личного состава на пяти единицах техники. С огнем справились за полчаса, жилье удалось спасти. На пожаре погиб 30-летний вологжанин.

«Площадь пожара составила 108 «квадратов», сгорела кровля, повреждены внутренняя и внешняя отделка дома. Повреждения могли бы быть меньше, если бы возгорание обнаружили раньше. Предположительно, дом начал гореть, когда еще не было трех часов ночи», — пояснил начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Сапожков.

После тушения пожара обнаружили тело мужчины. Предположительно, владелец дома жил один и имел привычку выпивать. В настоящее время следователи проводят проверку по факту случившегося. Причина пожара и смерти человека, а также ущерб от возгорания устанавливаются. Известно, что дом электрифицированный, с печным отоплением.

Подобный случай произошел накануне в Бабаевском районе. В деревне Колпино загорелся одноэтажный деревянный каркасный дом, принадлежащий 60-летней женщине. Восемь человек личного состава и три единицы техники ликвидировали загорание за 30 минут к четверти шестого вечера.

Огнем повреждены чердачные помещения и кровля. Предположительно, пожар спровоцировала неисправность печного отопления, ущерб устанавливается. Никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС России.