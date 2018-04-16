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Экспериментальные занятия пожарно-спасательного гарнизона
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Экспериментальные занятия пожарно-спасательного гарнизона 

Управа района Арбат города Москвы 33 минуты назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
На протяжении 5 дней, с 9 по 13 апреля 2018 года, сотрудники подразделений территориального пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы принимали участие в экспериментальных занятиях, организованных на базе Московского учебного центра ФПС.
Цель проведения сборов заключалась в определении необходимости изучения пожарными и спасателями основных принципов обеспечения собственной безопасности при тушении пожаров, получении навыков самоспасения и выживания, при попадании в ситуации, условия которых угрожают жизни.
Уникальная программа сборов включила в себя теоретические и практические занятия. Темы лекционных занятий включили в себя разбор пожаров с акцентом не только на актуальные профессиональные знания, связанные с разбором пожаров и особенностями тушения пожаров в современных условиях, но и на аспекты личностного восприятия происшествий: «Опасность современных пожаров», «Основы выживания на пожаре», «Собственная безопасность», «Алгоритм выживания и спасения М. И. Р.» и многие другие.
Каждый день сборов, после изучения теоретических вопросов, участники переходили к практической реализации только что полученных знаний. В ходе занятий ими были отработаны аварийные приемы и способы покидания опасной зоны через оконные проемы при помощи самоспасателей, по напорному рукаву, с использованием спасательных петель, а так же различные методы работы в осложненных условиях тушения пожара. В составе звеньев газодымозащитной службы проводились тренировки действий личного состава при его разделении. Большое внимание было уделено оказанию первой помощи пострадавшим.
В завершении занятий для всех участников инструкторско-методических сборов был проведен экзамен. Экзаменующие должны были пройти комплексную полосу препятствий, опираясь при прохождении на полученные в предыдущие дни знания и навыки.
Необходимость и польза подобных практических занятий очевидна. После выполнения конкретного упражнения участники занятий могли в спокойной обстановке разобрать на конкретном примере все тонкости ликвидации возгорания и отметить тех, кто выполнял поставленные задачи наиболее грамотно.
«Безусловно, каждый человек учится на своих и на чужих ошибках, а опыт, получаемый огнеборцами при тушении пожаров, не заменит ни одно занятие и ни один практический урок, — отметил начальник службы пожаротушения Главного управления МЧС России по г. Москве Юрий Жуковский. — Но все же порой возникают такие ситуации, в которые никогда и никому не пожелаешь попасть, сколь бы большой опыт они не сулили, особенно, если речь идет об обстоятельствах, граничащих между жизнью и смертью. Чтобы подготовить личный состав к столкновению с любыми трудностями, мы провели инструкторско-методические занятия, в ходе которых воссоздали возможные проблемные условия и сделали акцент на наиболее острых и критичных моментах. Надеемся, что полученные знания позволят в сложный момент быстрее адаптироваться к условиям, не растеряться и принять наиболее верное и грамотное решение»
Как отметил Юрий Александрович, все поставленные задачи в ходе проведенного мероприятия были выполнены: «Надеюсь, что благодаря той работе, которая проводится в области совершенствования знаний и профессиональной подготовки пожарных и спасателей, развития инновационных методов организации пожаротушения, модернизации техники и оборудования, а также адаптации нормативной базы к современным условиям, нам удастся свести к минимуму число потерь среди участников тушения пожаров».
Итоги сборов показали, что тематика занятий в настоящее время очень актуальна, и требует дальнейшей проработки и развития. По итогам сборов планируется подготовить предложения по совершенствованию профессиональной подготовки сотрудников территориального пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы в области обеспечения собственной безопасности при тушении пожаров и ликвидации последствий ЧС и действий по спасению пожарных, попавших в аварийные ситуации.
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