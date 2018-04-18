МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК , 18 апреля. / ТАСС /. ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии (КЧР) объявило в среду экстренное предупреждение в связи с высоким риском возникновения пожаров в ближайшие двое суток в северных и центральных районах республики.

"С 19 по 20 апреля в северных и центральных районах — Усть-Джегутинский, Хабезский, Абазинский, Прикубанский, Ногайский, Адыге-Хабльский ожидается высокая пожароопасность", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, опасность возникновения пожаров сохраняется в южных районах — Зеленчуксий, Карачаевский, Урупский, а также в Карачаевском городском округе. МЧС призывает воздержаться от посещения лесов и разжигания костров.