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«Екатеринбурггаз»: хлопок газа в жилом доме произошел при самовольной установке плиты
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«Екатеринбурггаз»: хлопок газа в жилом доме произошел при самовольной установке плиты 

ТАСС 1 час назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
ЕКАТЕРИНБУРГ,16 апреля. /ТАСС/. Причиной хлопка газа в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге стала самовольная замена газовой плиты, сообщили в понедельник в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».
"16 апреля в Центральное аварийно-диспетчерское управление АО «Екатеринбурггаз» поступило сообщение о пожаре и хлопке по адресу: улица Бородина. В данной квартире проживают арендаторы. Женщина призналась, что накануне они купили газовую плиту, и ее сожитель самостоятельно установил газовую плиту, что привело к утечке газа и последующему хлопку", — сказали в ведомстве.
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, жильцам подъезда пятиэтажки, где произошел хлопок, разрешили вернуться в свои квартиры. «После проведения осмотра жилого дома, специалисты пришли к выводу, что повреждений конструкции не имеют, опасности для населения нет», — сказали в ведомстве.
Ранее руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых уточнил, что вокруг дома выставлено оцепление, и, по предварительным данным, происшествие не связано с проявлениями криминала.
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