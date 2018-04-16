«Екатеринбурггаз»: хлопок газа в жилом доме произошел при самовольной установке плиты

ЕКАТЕРИНБУРГ ,16 апреля. / ТАСС /. Причиной хлопка газа в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге стала самовольная замена газовой плиты, сообщили в понедельник в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

"16 апреля в Центральное аварийно-диспетчерское управление АО «Екатеринбурггаз» поступило сообщение о пожаре и хлопке по адресу: улица Бородина. В данной квартире проживают арендаторы. Женщина призналась, что накануне они купили газовую плиту, и ее сожитель самостоятельно установил газовую плиту, что привело к утечке газа и последующему хлопку", — сказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, жильцам подъезда пятиэтажки, где произошел хлопок, разрешили вернуться в свои квартиры. «После проведения осмотра жилого дома, специалисты пришли к выводу, что повреждений конструкции не имеют, опасности для населения нет», — сказали в ведомстве.