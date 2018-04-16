В ЗАО прошли соревнования спасателей

На базе 4 пожарно-спасательной части Западного округа столицы состоялись соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

В соревнованиях приняли участие 9 команд ФГКУ «27 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве ». В состав команды входили 4 человека из числа пожарных, имеющих соответствующую подготовку на право проведения аварийно-спасательных работ.

Участникам необходимо было правильно оценить аварийную ситуацию, определить наличие факторов, усложняющих проведение аварийно-спасательных работ. Разблокировав заклиненные двери и демонтировав крышу автомобиля оказать пострадавшим первую помощь и, далее, демонтировав крепления сидений, деблокировать пострадавших из машины.

Условия соревнований были максимально приближены к реальным, с которыми приходится сталкиваться пожарным при проведении аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях.

— Соревнования — это отличный способ отработать навыки по оказанию помощи людям, попавшим в ДТП, а также усовершенствовать уровень своей профессиональной подготовки, — отметил начальник ФГКУ «27 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве» полковник внутренней службы Вадим Назаров

По итогам соревнований в честной и упорной борьбе победила команда 28 специализированной части по тушению крупных пожаров.