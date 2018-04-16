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В ЗАО прошли соревнования спасателей
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В ЗАО прошли соревнования спасателей 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
На базе 4 пожарно-спасательной части Западного округа столицы состоялись соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.
В соревнованиях приняли участие 9 команд ФГКУ «27 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве». В состав команды входили 4 человека из числа пожарных, имеющих соответствующую подготовку на право проведения аварийно-спасательных работ.
Участникам необходимо было правильно оценить аварийную ситуацию, определить наличие факторов, усложняющих проведение аварийно-спасательных работ. Разблокировав заклиненные двери и демонтировав крышу автомобиля оказать пострадавшим первую помощь и, далее, демонтировав крепления сидений, деблокировать пострадавших из машины.
Условия соревнований были максимально приближены к реальным, с которыми приходится сталкиваться пожарным при проведении аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортных происшествиях.
— Соревнования — это отличный способ отработать навыки по оказанию помощи людям, попавшим в ДТП, а также усовершенствовать уровень своей профессиональной подготовки, — отметил начальник ФГКУ «27 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве» полковник внутренней службы Вадим Назаров.
По итогам соревнований в честной и упорной борьбе победила команда 28 специализированной части по тушению крупных пожаров.
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