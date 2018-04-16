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Пожар площадью 480 кв. м произошел в ангаре в Электростали
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Пожар площадью 480 кв. м произошел в ангаре в Электростали 

Агентство «Москва» 1 час назад
В подмосковной Электростали на территории ангара произошел вспыхнул пожар. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.
«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Электросталь, Строительный пер., д. 10. Установлено, что возгорание произошло в ангаре бывшего опытного завода. В ангаре находятся емкости с обувным клеем. Площадь пожара — 480 кв. м», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время пожар локализован.
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