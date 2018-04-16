Пожар площадью 480 кв. м произошел в ангаре в Электростали

В подмосковной Электростали на территории ангара произошел вспыхнул пожар. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Электросталь, Строительный пер., д. 10. Установлено, что возгорание произошло в ангаре бывшего опытного завода. В ангаре находятся емкости с обувным клеем. Площадь пожара — 480 кв. м», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время пожар локализован.