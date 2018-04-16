На Сахалине возбудили 123 административных дела в ходе проверок пожарной безопасности

По данным пресс-службы, проверки продолжаются. В отношении нарушителей применят весь комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на полное устранение выявленных нарушений закона.

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