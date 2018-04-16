На Сахалине возбудили 123 административных дела в ходе проверок пожарной безопасности 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области по результатам проверок возбудила более 120 административных дел по фактам нарушения законодательства о пожарной безопасности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Проверками охвачено более двухсот объектов. Результаты проверок показывают, что большинство объектов эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности. Повсеместно выявлены нарушения, касающиеся загромождение лестничных клеток и путей эвакуации, несоответствия ширины пожарных проходов установленным нормам, отделки стен на путях эвакуации горючими материалами, неисправности систем оповещения посетителей о пожаре и др. Прокурорами внесено более ста представлений, возбуждено 123 дела об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) ", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, проверки продолжаются. В отношении нарушителей применят весь комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на полное устранение выявленных нарушений закона.