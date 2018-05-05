В Приамурье за сутки ликвидировали четыре лесных пожара

Специалисты за прошедшие сутки ликвидировали в Амурской области четыре лесных пожара на площади более 15 тыс. гектаров, в том числе одно крупное возгорание в семи километрах от села Рычково. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 23 природных пожара, из них четыре пожара ликвидировано на площади 15 126 га. 4 мая удалось ликвидировать крупный пожар в Зейском районе в семи км от населенного пункта Рычково. Пожар начался 20 апреля, за эти дни успел пройти площадь в 14 300 га. 1 мая его удалось локализовать, а 4 мая и ликвидировать", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе действуют 19 лесных пожаров, два из которых, в Зейском и Мазановском районах, удалось локализовать на общей площади 109 гектаров. Огонь тушат 799 человек, в том числе, специалисты парашютно-пожарной службы Амурской авиабазы, лесная охрана, арендаторы и государственная противопожарная служба.

В Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля с 19:00 по местному времени на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС.