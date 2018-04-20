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Два тюменских ТЦ оштрафованы за нарушение требований пожарной безопасности
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Два тюменских ТЦ оштрафованы за нарушение требований пожарной безопасности 

RT на русском 1 час назад
Фото: Новый Омск
Два торговых центра подверглись наказанию за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Центрального округа Тюмени.
Это «Гудвин» и «Тюменский ЦУМ». Оба должны ликвидировать недочёты и заплатить штраф в 150 тыс. рублей.
О проблемах и недостатках в ТЦ стало известно благодаря проверке, проведённой сотрудниками городской прокуратуры совместно с работниками регионального пожарного надзора МЧС.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало о дополнительных проверках торговых центров в Удмуртии.
RT на русском: последние новости
В Кишинёве произошёл пожар в торговом центре Источник: более 600 человек эвакуировали из ТЦ на востоке Москвы из-за возгорания Защита командира пожарного звена в Кемерове обжаловала его арест
 Ещё 67 источников 
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