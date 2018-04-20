Два тюменских ТЦ оштрафованы за нарушение требований пожарной безопасности

Два торговых центра подверглись наказанию за нарушение требований пожарной безопасности, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Центрального округа Тюмени

Это «Гудвин» и «Тюменский ЦУМ». Оба должны ликвидировать недочёты и заплатить штраф в 150 тыс. рублей.

О проблемах и недостатках в ТЦ стало известно благодаря проверке, проведённой сотрудниками городской прокуратуры совместно с работниками регионального пожарного надзора МЧС