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В Пушкаревом переулке обрушился аварийный дом
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В Пушкаревом переулке обрушился аварийный дом 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В Пушкаревом переулке частично обрушилось здание, сообщает телеканал Москва 24. Людей из соседних строений эвакуировали. Есть информация, что их на ночь разместят в соседней школе или близлежащих гостиницах.
Ранее сотрудники ГИБДД перекрыли движение по переулку и соседним улицам из-за возможного обрушения.
Всего из соседних домов были эвакуированы более 20 человек. Отмечалось, что в результате происшествия никто не пострадал, людей в реконструируемом здании не было.
Днем в воскресенье, 15 апреля, в доме 1916 года постройки по адресу Пушкарев переулок, дом 12, частично обвалилась наружная стена здания. Позже начали ломаться внутренние конструкции.
В настоящий момент на месте инцидента находятся спасатели и сотрудники комплекса городского хозяйства.
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