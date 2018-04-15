В Пушкаревом переулке обрушился аварийный дом

В Пушкаревом переулке частично обрушилось здание, сообщает телеканал Москва 24. Людей из соседних строений эвакуировали. Есть информация, что их на ночь разместят в соседней школе или близлежащих гостиницах.

Ранее сотрудники ГИБДД перекрыли движение по переулку и соседним улицам из-за возможного обрушения.

Всего из соседних домов были эвакуированы более 20 человек. Отмечалось, что в результате происшествия никто не пострадал, людей в реконструируемом здании не было.

Днем в воскресенье, 15 апреля, в доме 1916 года постройки по адресу Пушкарев переулок, дом 12, частично обвалилась наружная стена здания. Позже начали ломаться внутренние конструкции.

В настоящий момент на месте инцидента находятся спасатели и сотрудники комплекса городского хозяйства.