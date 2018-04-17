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В Уфе сгорел архив земельного управления
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В Уфе сгорел архив земельного управления 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В ночь с 16 на 17 апреля в Советском районе города произошел пожар в двухэтажном административном здании. На улице Комсомольской загорелся второй этаж управления по мелиорации земель. Полки с архивными документами вспыхнули мгновенно. Огонь уничтожил сотни бумаг.
— На место происшествия прибыли пожарные. Огонь распространился на два квадратных метра. К счастью, в пожаре никто не пострадал, — рассказали в 22-м отряде ФПО по Башкирии.
Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели. Устанавливается ущерб, причиненный огнем.
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 Ещё 1 источник 
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