В Уфе сгорел архив земельного управления

В ночь с 16 на 17 апреля в Советском районе города произошел пожар в двухэтажном административном здании. На улице Комсомольской загорелся второй этаж управления по мелиорации земель. Полки с архивными документами вспыхнули мгновенно. Огонь уничтожил сотни бумаг.

— На место происшествия прибыли пожарные. Огонь распространился на два квадратных метра. К счастью, в пожаре никто не пострадал, — рассказали в 22-м отряде ФПО по Башкирии

Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели. Устанавливается ущерб, причиненный огнем.