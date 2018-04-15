Спасатели проверяют информацию об обрушении дома в центре Москвы

Сотрудники МЧС столицы проверяют информацию об угрозе жизни людей в связи с обрушением здания в центре Москвы , сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник столичного ЦУКС МЧС РФ.

«Поступила информация об угрозе обрушения дома по адресу: Пушкарев переулок, дом 12. Проводим разведку, в настоящий момент данных о ее результате нет. Ситуацию может прокомментировать комплекс ЖКХ столицы», — сказал собеседник агентства.

На момент написания заметки связаться с пресс-службой ведомства РИАМО не удалось.

Ранее СМИ сообщили, что эвакуация проводится в жилом пятиэтажном доме в Пушкаревом переулке в центре Москвы в связи с угрозой обрушения соседнего здания, находящегося на реконструкции. По ремонтируемому зданию пошла трещина. Происшествию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных.