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Спасатели проверяют информацию об обрушении дома в центре Москвы
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Спасатели проверяют информацию об обрушении дома в центре Москвы 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники МЧС столицы проверяют информацию об угрозе жизни людей в связи с обрушением здания в центре Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник столичного ЦУКС МЧС РФ.
«Поступила информация об угрозе обрушения дома по адресу: Пушкарев переулок, дом 12. Проводим разведку, в настоящий момент данных о ее результате нет. Ситуацию может прокомментировать комплекс ЖКХ столицы», — сказал собеседник агентства.
На момент написания заметки связаться с пресс-службой ведомства РИАМО не удалось.
Ранее СМИ сообщили, что эвакуация проводится в жилом пятиэтажном доме в Пушкаревом переулке в центре Москвы в связи с угрозой обрушения соседнего здания, находящегося на реконструкции. По ремонтируемому зданию пошла трещина. Происшествию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных.
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