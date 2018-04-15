Ещё
На Чукотке около 80 человек оказались в снежном плену
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Чукотке около 80 человек оказались в снежном плену 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Около 80 человек оказались в снежном плену в акватории Анадырского лимана на Чукотке, спасатели помогли 18 из них, в том числе 4 детям, сообщается на сайте главка регионального МЧС.
По данным ведомства, накануне вечером спасателям поступило сообщение о том, что на акватории Анадырского лимана в районе косы «Песчаная» и мыса «Толстый» в снежный плен попали 24 автомобиля — около 80 человек, из них — пятеро дети.
"По итогам работы снегохода ПСЧ 5 ФГКУ «2 отряд ФПС по Чукотскому автономному округу» было вывезено на берег 18 человек, из них 4 дети, остальные от помощи отказались", — говорится в сообщении.
Как сообщается, 14 апреля в 21.30 спасатели на технике высокой проходимости вывезли на берег все застрявшие автомобили.
РИА Новости: последние новости
Еще двоих пострадавших при пожаре в ТЦ "Персей" выписали из больницы В Волгоградской области грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов В торговом комплексе в Челябинской области обрушился потолок
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули ультиматум Сирии680
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии216
Штайнмайер встал на защиту России73
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии558
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»68
Видео
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
01:24
США выдвинули ультиматум Сирии
В мире
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение