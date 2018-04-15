Опубликовано видео загоревшегося строительного крана в Петербурге

Кабина башенного крана загорелась в центре Санкт‐Петербурга. Инцидент произошел прямо напротив Дворцовой площади. Видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях.

Крупное возгорание началось рано утром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Спустя 40 минут огонь потушили. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Кабина выгорела полностью.

Кран находится на Невском проспекте у дома № 3 рядом с Дворцовой площадью. Сведения о пострадавших не поступали.