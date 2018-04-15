Ещё
Опубликовано видео загоревшегося строительного крана в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео загоревшегося строительного крана в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Кабина башенного крана загорелась в центре Санкт‐Петербурга. Инцидент произошел прямо напротив Дворцовой площади. Видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях.
Крупное возгорание началось рано утром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Спустя 40 минут огонь потушили. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Кабина выгорела полностью.
Кран находится на Невском проспекте у дома № 3 рядом с Дворцовой площадью. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее любители шашлыка сожгли горнолыжный склон в Москве. Пожар произошел на горнолыжной базе «Звездочка» в Орехово‐Борисово. Огонь вспыхнул вечером 14 апреля.
360tv.ru: последние новости
80 человек спасли от снежного плена на Чукотке Пять вагонов с цементом сошли с рельсов на Приволжской железной дороге СК установил имя запретившего ведомственные проверки в «Зимней вишне» чиновника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США выдвинули ультиматум Сирии677
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии216
Штайнмайер встал на защиту России69
Британия оправдалась перед РФ за удары по Сирии558
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»66
Видео
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
01:58
Британия задумалась об «ответной» кибератаке на Россию
Политика
04:28
«Удары по Сирии показали неготовность ЕС к войне»
В мире
05:28
США грозят РФ новыми санкциями из-за Сирии
Политика
01:24
США выдвинули ультиматум Сирии
В мире
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение