Опубликовано видео загоревшегося строительного крана в Петербурге 

Кабина башенного крана загорелась в центре Санкт‐Петербурга. Инцидент произошел прямо напротив Дворцовой площади. Видео с места происшествия опубликовано в социальных сетях.
Крупное возгорание началось рано утром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. Спустя 40 минут огонь потушили. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Кабина выгорела полностью.
Кран находится на Невском проспекте у дома № 3 рядом с Дворцовой площадью. Сведения о пострадавших не поступали.
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