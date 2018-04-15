В Вологде во время пожара погиб человек

Вологодской области во время пожара в жилом доме умер пенсионер, сообщает информагентство Nation News.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, ЧП случилось в деревне Кротынь.

Примерно в половине одиннадцатого вечера к пожарным поступил сигнал о пожаре в частном доме. На протяжении нескольких часов огнеборцы сражались с возгоранием и с большим трудом смогли потушить пламя.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего хозяина дома.

Пока неизвестны точные причины произошедшего. Ущерб, нанесенный пламенем, также еще предстоит установить.