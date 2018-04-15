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В Вологде во время пожара погиб человек
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В Вологде во время пожара погиб человек 

Газета.Ru 1 час назад
В Вологодской области во время пожара в жилом доме умер пенсионер, сообщает информагентство Nation News.
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, ЧП случилось в деревне Кротынь.
Примерно в половине одиннадцатого вечера к пожарным поступил сигнал о пожаре в частном доме. На протяжении нескольких часов огнеборцы сражались с возгоранием и с большим трудом смогли потушить пламя.
Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего хозяина дома.
Пока неизвестны точные причины произошедшего. Ущерб, нанесенный пламенем, также еще предстоит установить.
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