В Забайкалье полыхает почти 5,5 тыс. гектаров леса

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась на 7%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Авиалесоохрану».

На территории Сибирского федерального округа, по данным Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, к утру 19 апреля действует 23 лесных пожара — все они в забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Площадь пожаров оценили в 5,5 тысяч гектаров.

Ранее в Сибири действовали 22 пожара общей площадью в 5,1 тысяч гектаров. За сутки площадь возгорания увеличилась на 7%.