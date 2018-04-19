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В Забайкалье полыхает почти 5,5 тыс. гектаров леса
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В Забайкалье полыхает почти 5,5 тыс. гектаров леса 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: Frans Lanting / Globallookpress
Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки увеличилась на 7%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Авиалесоохрану».
На территории Сибирского федерального округа, по данным Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, к утру 19 апреля действует 23 лесных пожара — все они в забайкальском крае. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Площадь пожаров оценили в 5,5 тысяч гектаров.
Ранее в Сибири действовали 22 пожара общей площадью в 5,1 тысяч гектаров. За сутки площадь возгорания увеличилась на 7%.
В Забайкальском крае, Республике Алтай, 25 районах Иркутской области, 20 районах Бурятии введен особый противопожарный режим.
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