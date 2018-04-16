Псковские дружинники помогают бороться с палами травы

Проведенный анализ показывает, что количество поджогов за последние 3 года выросло в 3 раза — с 86 в 2015 до 240 в 2017 году. При этом возросла и площадь травяных пожаров. Только в субботу и воскресенье в городской черте было зарегистрирован 21 случай пала травы на улицах Инженерной и Шестака, возле моста А. Невского, Дальних Завеличье и Запсковье.

Как рассказал руководитель комитета по делам ГО, предупреждению и ликвидации ЧС администрации Пскова Владимир Воробьев в рамках борьбы с поджигателями налажено взаимодействие с добровольными народными дружинниками. Организовано 13 маршрутов, в ходе патрулирования было проведено более 20 профилактических бесед, предотвращено 17 случаев разжигания костров и самостоятельно потушено одно возгорание.

Руководство муниципалитета и специалисты МЧС обращаются к псковичам с просьбой быть предельно осторожными с источниками открытого огня, не сжигать траву и мусор и соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, власти Пскова призывают горожан немедленно сообщать о происшествиях на телефонные номера экстренных служб:

— 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб; — 101 (01) — служба пожарной охраны.

Напомним, что лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ . За такие нарушения граждане, должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа: — на граждан — в размере от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей; — на должностных лиц — от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; — на юридических лиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Также действует статья 8.32. «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», которая также предусматривает наложение ответственности в виде штрафа. Статья 261 Уголовного кодекса РФ предусматривает, что уничтожение или повреждение лесных насаждений может повлечь за собой наложение различного рода наказания: от штрафа до лишения свободы.