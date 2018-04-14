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Источник: на востоке Москвы из-за гранаты во дворе эвакуировали жилой дом
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Источник: на востоке Москвы из-за гранаты во дворе эвакуировали жилой дом 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Жильцов двух этажей 12-этажного жилого дома на востоке Москвы эвакуировали в субботу днем после обнаружения во дворе здания подозрительного предмета, напоминающего гранату, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Во дворе дома №7 корпус 2 на Свободном проспекте при проведении субботника найден подозрительный предмет, похожий на гранату. Проведена эвакуация 30 жильцов первого и второго этажей", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на место обнаружения опасной находки уже прибыли кинологи. Обстоятельства ЧП выясняются.
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