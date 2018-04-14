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Тонувшего рыбака вытащили из реки в Москве
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Тонувшего рыбака вытащили из реки в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину в районе Строгинского моста в столице, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«В 10:40 поисково-спасательной службой «Серебряный бор», вне зоны ответственности, спасатели МГПСС подняли с поверхности воды пожилого мужчину, рыбака. Происшествие произошло в районе Строгинского моста, Москва-река», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что мужчине оказана первая медицинская помощь.
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