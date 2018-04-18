Все пожары на территории Тункинского нацпарка в Бурятии потушены

УЛАН-УДЭ , 18 апреля. / ТАСС /. Лесные пожары на территории Тункинского национального парка (является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО ), расположенного в Бурятии , на российско-монгольской границе, потушены. Об этом ТАСС сообщил с среду директор нацпарка Валерий Гулгонов.

Ранее сообщалось, что на особо охраняемой природной территории действуют два очага возгорания.

"Оба пожара ликвидированы, правоохранительные органы выясняют причину возгораний. Известно, что один пожар ушел в лес с поля, другой — с окраины леса", — сказал Гулгонов.

По данным пресс-службы Республиканского агентства лесного хозяйства, первый пожар был потушен поздно вечером накануне, огнем пройдено 23 га. Второй удалось ликвидировать в среду утром, его площадь составила 9,2 га. По предварительной информации, оба очага возникли по вине местного населения, из-за неосторожного обращения с огнем.

С 16 апреля на территории республики (за исключением Северо-Байкальского района) действует особый противопожарный режим: на землях всех категорий запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.