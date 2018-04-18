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Все пожары на территории Тункинского нацпарка в Бурятии потушены
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Все пожары на территории Тункинского нацпарка в Бурятии потушены 

ТАСС 21 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
УЛАН-УДЭ, 18 апреля. /ТАСС/. Лесные пожары на территории Тункинского национального парка (является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО), расположенного в Бурятии, на российско-монгольской границе, потушены. Об этом ТАСС сообщил с среду директор нацпарка Валерий Гулгонов.
Ранее сообщалось, что на особо охраняемой природной территории действуют два очага возгорания.
"Оба пожара ликвидированы, правоохранительные органы выясняют причину возгораний. Известно, что один пожар ушел в лес с поля, другой — с окраины леса", — сказал Гулгонов.
По данным пресс-службы Республиканского агентства лесного хозяйства, первый пожар был потушен поздно вечером накануне, огнем пройдено 23 га. Второй удалось ликвидировать в среду утром, его площадь составила 9,2 га. По предварительной информации, оба очага возникли по вине местного населения, из-за неосторожного обращения с огнем.
С 16 апреля на территории республики (за исключением Северо-Байкальского района) действует особый противопожарный режим: на землях всех категорий запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.
Тункинский национальный парк расположен в долине реки Иркут, на границе с Монголией — между Байкалом и озером Хубсугул (Монголия). Площадь нацпарка составляет около 1,2 млн гектаров, большая его часть покрыта лесом. Он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
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