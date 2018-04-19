МЧС проверит 156 сел в Бурятии, на которые могут перейти лесные пожары

В прошлом году 28 апреля возле села Черемушки в Прибайкальском районе Бурятии из-за штормового ветра и высокой температуры воздуха началось возгорание, которое мгновенно перекинулось на село. В результате от огня пострадали 28 строений, в том числе 19 жилых домов. Строительные работы начались в июне и завершились к сентябрю: было возведено 15 домов, также восстановлена сгоревшая надстройка к лыжной базе, где тренируются дети. Жильцы четырех домов пожелали переехать в другие населенные пункты, где на выделенные средства приобрели дома и квартиры.

"Сейчас уточняются планы безопасности населенных пунктов, и в самое ближайшее время надзорные органы МЧС России по Бурятии проверят все 156 поселений республики, подверженных угрозе перехода лесных пожаров", — сказал Мордовской по итогам проведенных в четверг комплексных учений по ликвидации лесных пожаров, представляющих угрозу населенным пунктам.

Он добавил, что в этом году финансирование тушения лесных пожаров по сравнению с 2017 годом увеличено почти вдвое и составило более 370 млн рублей, 300 млн из которых выделены из федерального бюджета.

Комплексные учения по ликвидации лесных пожаров прошли в четверг в микрорайоне Верхняя Березовка города Улан-Удэ. В них приняли участие специалисты главного управления МЧС России по Бурятии, Улан-Удэнского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов, лесхозов, республиканского МВД , регионального управления Роспотребнадзора , Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Территориального центра медицины катастроф РБ. Силовики отработали совместные действия по ликвидации возгорания, эвакуации людей, в том числе пострадавших.

Пожароопасный сезон в 2018 году в Бурятии начался 31 марта. За это время в республике произошло 34 лесных пожара общей площадью почти 380 га. В 2017 году на эту же дату было зарегистрировано 72 лесных пожара, а площадь, пройденная огнем, составила почти 43 тыс. га. С 16 апреля в республике (за исключением Северо-Байкальского района) действует особый противопожарный режим.